Россия атаковала Херсонскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Владелец дома получил контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму, обломочные ранения ног и головы.

Утром четверга, 9 мая, Россия атаковала жилой дом в Александровке Херсонской области. Ранение получил владелец дома.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

"Русские войска атаковали жилой дом в Александровке Станиславской общины. В собственном доме под удар врага попал 74-летний местный житель. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, обломочные ранения ног и головы", — информируют местные власти.

По информации ОВА, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.

Напомним, по данным главы Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, Россия готовит удар по Чернигову.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.