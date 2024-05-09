Россия атаковала Херсонскую область: в ОВА рассказали о последствиях

Владелец дома получил контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму, обломочные ранения ног и головы.
Утром четверга, 9 мая, Россия атаковала жилой дом в Александровке Херсонской области. Ранение получил владелец дома.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"Русские войска атаковали жилой дом в Александровке Станиславской общины. В собственном доме под удар врага попал 74-летний местный житель. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травму, обломочные ранения ног и головы", — информируют местные власти.
По информации ОВА, скорая помощь доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.
Напомним, по данным главы Черниговской МВА Дмитрия Брижинского, Россия готовит удар по Чернигову.
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