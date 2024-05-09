Увольнение Кубракова поддержал комитет Рады

В этот же день вопрос будет проголосован в сессионном зале парламента.

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам транспорта поддержал об увольнении Александра Кубракова с должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины", — говорится в заявлении.

Нардеп отметил, что после этого проект постановления об увольнении Кубракова поступит в сессионный зал парламента. Голосование в зале пройдет также 9 мая.

Напомним, ранее стало известно, что в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Кубракова. Цель – создать отдельное Министерство по вопросам развития громад, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.

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