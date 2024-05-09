Увольнение Кубракова поддержал комитет Рады

В этот же день вопрос будет проголосован в сессионном зале парламента.
Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьера по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Комитет ВРУ по вопросам транспорта поддержал об увольнении Александра Кубракова с должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины-министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины", — говорится в заявлении.
Нардеп отметил, что после этого проект постановления об увольнении Кубракова поступит в сессионный зал парламента. Голосование в зале пройдет также 9 мая.
Напомним, ранее стало известно, что в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Кубракова. Цель – создать отдельное Министерство по вопросам развития громад, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.
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