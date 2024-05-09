Звільнення Кубракова підтримав комітет Ради

Цього ж дня питання буде проголосоване в сесійній залі парламенту.

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Комітет ВРУ з питань транспорту підтримав про звільнення Олександра Кубракова з посади посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України-Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", – йдеться в заяві.

Нардеп зазначив, що після цього проєкт постанови про звільнення Кубракова надійде до сесійної зали парламенту. Голосування в залі відбудеться також 9 травня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Кубракова. Мета – створити окреме Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.

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