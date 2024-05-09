Моніторинги обмінників: що це за сервіси та як ними користуватися

Криптовалютна галузь набирає стрімкі оберти, котирування ключових гравців індустрії продовжують бити рекорди, а охочих вкласти гроші у віртуальні монети стає дедалі більше. Так, станом на початок травня 2024 року світова капіталізація крипторинку оцінюється приблизно в $2,5 трильйона, а всього сьогодні, за різними даними, доступно приблизно 20 000 криптовалют.

Цифрові активи з’явилися в фінансовій екосистемі багато років тому, і з того часу їхня актуальність лише збільшується, а популярність зростає швидкими темпами. Причини для цього є різні, а результат — безліч сервісів для роботи з криптою. Сьогодні на світовому ринку налічується понад 10 000 обмінних майданчиків, але далеко не всі з них надійні та безпечні.

Ризик потрапити на шахраїв дуже високий — і загрожує це не лише новачкам. Щоб убезпечити себе та захистити свої гроші, краще користуватися спеціальними агрегаторами та моніторингами криптосервісів, які перевіряють біржі та обмінники, надають дані про курси в режимі реального часу, а головне — пропонують лише ті майданчики, яким точно можна довіряти.

Ще кілька років тому на ринку таких моніторингів успіх мали тільки Bestchange та Exchangesumo. Але ці проєкти мають величезний мінус, який перекриває будь-які переваги, — це російські сервіси. На щастя, за останні два роки на ринку почали з’являтися гідні українські аналоги — першим таким вітчизняним сервісом став моніторинг обмінників Scanbit. Платформа з’явилася у 2022 році та з того часу постійно розширює свій функціонал, надаючи клієнтам передовий досвід. Сьогодні на цьому сервісі ви можете вибрати найвигідніший курс і знайти найнадійніші умови серед 89 обмінників і 14 бірж.

Як вибрати найвигідніший курс обміну криптовалюти

Щоб знайти найкращі умови обміну за тим чи іншим напрямком, вам потрібно буде просто перейти на сайт моніторингу Scanbit і на головному екрані вказати валютну пару, за якою ви хочете провести обмінну операцію.

Наприклад, якщо ви хочете купити Біткоїн, то вам слід вибрати напрямок UAH > BTC. Моніторинг покаже вам список найбільш вигідних пропозицій за цим напрямком. І що не менш важливо, додатково Scanbit спеціальним символом ідентифікує обмінники та біржі, які продовжують співпрацю з росією.

Крім обмінного курсу Scanbit для кожного криптосервісу також виставляє оцінку на основі п’яти ключових параметрів. В основі оцінювання — лише перевірені дані, реальні відгуки реальних клієнтів та експертний аналіз команди.

Критерії оцінювання обмінників

Scanbit оцінює обмінні платформи за 5 основними параметрами:

репутація — відгуки на Scanbit та Trustpilot, а також будь-які згадки на авторитетних інформаційних ресурсах;

функціональність — кількість доступних валютних пар, швидкість обміну, наявність P2P-обміну;

безпека — офіційна реєстрація, протоколи безпеки, політика конфіденційності;

публічність — присутність та активність у соціальних мережах;

зручність — прозорість відсотків, сапорт, інтерфейс, адаптивність дизайну тощо.

Scanbit дозволяє вибрати найкращу біржу або оптимальний обмінник, сортуючи запропоновані сервіси за вигідністю умов обміну, рейтингом довіри та кількістю відгуків.

Використовуйте моніторингові майданчики для мінімізації ризиків, але завжди пам’ятайте, що інвестувати в криптовалюти можна тільки ті гроші, які ви можете дозволити собі втратити. Бажаємо вигідних і безпечних угод.