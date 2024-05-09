Мониторинги обменников: что это за сервисы и как ими пользоваться

Криптовалютная отрасль набирает стремительные обороты, котировки ключевых игроков индустрии продолжают бить рекорды, а желающих вложить деньги в виртуальные монеты становится все больше. Так, по состоянию на начало мая 2024 года мировая капитализация крипторынка оценивается приблизительно в $2,5 триллиона, а всего сегодня, по разным данным, доступно около 20 000 криптовалют.

Цифровые активы появились в финансовой экосистеме много лет назад, и с тех пор их актуальность только увеличивается, а популярность растет быстрыми темпами. Сегодня на мировом рынке насчитывается более 10 000 обменных площадок, но далеко не все из них надежны и безопасны.

Чтобы обезопасить себя и защитить свои деньги, лучше пользоваться специальными агрегаторами и мониторингами криптосервисов, которые проверяют биржи и обменники и предоставляют данные о курсах в режиме реального времени.

Еще несколько лет назад на рынке таких мониторингов успехом пользовались только Bestchange и Exchangesumo. Но у этих проектов есть огромный минус, который перекрывает любые преимущества, — это российские сервисы. К счастью, за последние два года на рынке начали появляться украинские аналоги — первым таким сервисом стал мониторинг обменников Scanbit. Платформа появилась в 2022 году и с тех пор постоянно расширяет свой функционал, предоставляя клиентам передовой опыт. Сегодня на этом сервисе вы можете выбрать самый выгодный курс и найти самые надежные условия среди 89 обменников и 14 бирж.

Как выбрать самый выгодный курс обмена криптовалюты

Чтобы найти лучшие условия обмена по тому или иному направлению, вам потребуется просто перейти на сайт мониторинга Scanbit и на главном экране указать валютную пару, по которой вы хотите произвести обменную операцию.

Например, если вы хотите купить Биткоин, то вам следует выбрать направление UAH > BTC. Мониторинг покажет вам список наиболее выгодных предложений по данному направлению. И что не менее важно, дополнительно Scanbit специальным символом идентифицирует обменники и биржи, которые продолжают сотрудничество с россией.

Кроме обменного курса Scanbit для каждого криптосервиса также выставляет оценку на основе пяти ключевых параметров. В основе оценивания — только проверенные данные, реальные отзывы реальных клиентов и экспертный анализ команды.

Критерии оценивания обменников

Scanbit оценивает обменные платформы по 5 главным параметрам:

репутация — отзывы на Scanbit и Trustpilot, а также любые упоминания на авторитетных информационных ресурсах;

функциональность — количество доступных валютных пар, скорость обмена, наличие P2P-обмена;

безопасность — официальная регистрация, протоколы безопасности, политика конфиденциальности;

публичность — присутствие и активность в социальных сетях;

удобство — прозрачность процентов, саппорт, интерфейс, адаптивность дизайна и так далее.

Scanbit позволяет выбрать лучшую биржу или оптимальный обменник, сортируя предложенные сервисы по выгодности условий обмена, рейтингу доверия и количеству отзывов.