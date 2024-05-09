Россияне продвинулись на Донетчине: в DeepState назвали, где враг прорвал оборону

Оккупанты совершили прорыв обороны одного из украинских подразделений, которое за длительное время исчерпало свои ресурсы.

Российские войска продвинулись в Донецкой области в районе населенного пункта Веселое, возле Нетайлово и южнее Первомайского.

Об этом сообщили аналитики ресурса DeepState.

"Враг имел продвижение в районе населенного пункта Веселое. Данные изменения уточняют и отражают продвижение врага за долгий промежуток времени. Этот район является непубличным и информацию уточнять достаточно сложно", – отмечается в сообщении.

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Аналитики сообщили, что ситуация на фронте тяжелая и имеет тенденцию к ухудшению из-за большого давления со стороны российских войск. На всем отрезке от Раздолевки до Белогоровки оккупанты пытаются прорвать позиции украинских войск.

В частности, враг сконцентрировал подразделения воздушно-десантной дивизии и в последнее время активно наступает в районе Веселого, двигаясь вдоль железной дороги восточнее села. Там оккупанты и совершили прорыв обороны одного из украинских подразделений, которое за долгое время исчерпало свои ресурсы. Сообщается, что в целом украинская бригада, которая стоит в этом районе уже больше года без ротаций, держится на грани сил.

Карта DeepState с продвижением врага в Донецкой области

Также зафиксированы попытки вражеских штурмов в районе Белогоровки, Золотаревки и Верхнекаменки. Захватчики пытаются прорваться в город Северск, чтобы срезать Северское выступление для дальнейшего продвижения. В частности – для захода в тыл ВСУ в Серебрянском лесничестве. Однако врагу это никак не удается.

По сообщению аналитиков, основной силой россиян является пехота, которой они буквально забрасывают позиции Сил обороны Украины. Бои в этом районе очень динамичны, позиции переходят из рук в руки. Оккупанты не упускают возможности каждые временные занятия позиций подать медийно как "большой" прорыв.

Позже в DeepState обновили карту и сообщили, что враг продвинулся возле Нетайлово и южнее Первомайского. Уточнен район Старомайорского и продвижение россиян за последние недели возле Веселого.

Напомним, 7 мая российские войска прорвались в Красногоровку Донецкой области. В ВСУ сообщили, что подразделения Сил обороны заблокировали прорвавшиеся в город вражеские штурмовые группы.

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