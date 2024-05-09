День ангела 9 мая: кого и как поздравлять с именинами

9 мая 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 9 мая

9 мая 2024 поздравьте с именинами Василия, Гавриила, Дмитрия, Иосифа, Николая, Семена, Акилину.

Василий — по греческому языку "царь". В детстве часто возится с разными зверюшками, не оскорбляет беззащитных созданий. Во взрослом возрасте всегда стремится во всем быть первым.

Гавриил — имеет древнееврейские корни и переводится как "мужество". В детстве застенчивый и несколько наивный. Во взрослом возрасте интеллектуально развитый и талантливый мужчина.

Дмитрий — древнегреческое имя, означающее "посвящённый Деметре". В детстве всегда открыт к общению, жизнелюбив. Во взрослом возрасте становится несколько замкнутым в себе.

Иосиф – древнееврейское имя, переводится как "он приумножит". В раннем детстве раздражительный и капризный. Во взрослом возрасте становится чутким и добрым.

Николай — в переводе с греческого "победитель народов". В детстве смелый и активный. Во взрослом возрасте становится настоящим семьянином, который души не слышит в детях.

Семен имеет древнееврейское происхождение и означает "услышанный Богом в молитве". Уже в детстве очень сильная выдержка воли. Вырастая, становится незлобивым и трудолюбивым.

Акилина — имеет латинское происхождение, переводится как "орлица". В детстве очень положительно все оценивает, от чего нередко страдает. Во взрослом возрасте часто влюбляется.

День ангела 9 мая – душевные поздравления в прозе

День ангела 9 мая – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Пусть тебя сопровождают счастье, радость и удача. Пусть любовь не оставляет, будь по жизни лучше всех, а ангел-хранитель тебя помогает во всех делах!

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Прими от нас пожелания мира и добра, солнца, тепла и света! Улыбок друзей и заботы родных! Пусть крепкое здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты, заветные желания

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День ангела сегодня твой! Дай Бог тебе доброго здоровья! Пусть в костре твоем таится только спокойствие, согретое счастьем, радостью, любовью!

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Пусть твой телохранитель закрывает тебя крылом от всех напастей, но не приучит безвольно плыть по течению. Желаем, чтобы ты всегда смог рассмотреть свой верный путь, настоящих друзей и настоящую любовь!

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Пусть Ангел-Хранитель ночью зажжет тебе три свечи: первая свеча – за любовь, вторая – за доброту, правду и прямоту, третья – оберег от всех невзгод и бед. В день Ангела желаю я любви, радости и благополучия!

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