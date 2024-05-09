День ангела 9 травня: кого та як вітати з іменинами

9 травня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 9 травня

9 травня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Гавриїла, Дмитра, Йосипа, Миколу, Семена, Акіліну.

Василь — з грецької мови "цар". В дитинстві часто возиться з різними звірятками, не ображає беззахисних створінь. В дорослому віці завжди прагне в усьому бути першим.

Гавриїл — має давньоєврейське коріння і перекладається як "мужність". В дитинстві сором'язливий і дещо наївний. В дорослому віці інтелектуально розвинений і талановитий чоловік.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, що означає "присвячений Деметрі". В дитинстві завжди відкритий до спілкування, життєлюбний. В дорослому віці стає дещо замкненим у собі.

Йосип — давньоєврейське ім'я, перекладається як "він примножить". В ранньому дитинстві дратівливий та примхливий. В дорослому віці стає чуйним та добрим.

Микола — у перекладі з грецької "переможець народів". В дитинстві сміливий та активний. В дорослому віці стає справжнім сім'янином, який душі не чує в дітях.

Семен — має давньоєврейське походження і означає "почутий Богом в молитві". Вже в дитинстві має дуже сильну витримку волі. Виростаючи, стає незлобивим і працьовитим.

Акіліна — має латинське походження, перекладається як "орлиця". В дитинстві надто позитивно все оцінює, від чого нерідко страждає. В дорослому віці часто закохується.

День ангела 9 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 травня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Нехай тебе супроводжують щастя, радість і успіх. Нехай любов не залишає, будь по життю краще за всіх, а янгол-охоронець тебе допомагає у всіх справах!

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Прийми від нас побажання миру і добра, сонця, тепла і світла! Посмішок друзів та турботи рідних! Нехай міцне здоров’я стане супутником, нехай збуваються мрії, заповітні бажання

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День ангела сьогодні твій! Дай Боже тобі доброго здоров’я! Нехай у вогнищі твоєму таїться лише спокій, зігрітий щастям, радістю, любов’ю!

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Нехай твій охоронець закриває тебе крилом від усіх напастей, але не привчить безвольно плисти за течією. Бажаємо, щоб ти завжди зумів розгледіти свій вірний шлях, справжніх друзів і справжню любов!

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Хай Ангел-Хранитель вночі запалить тобі три свічі: перша свіча - за любов, друга - за доброту, правду і прямоту, третя - оберіг від всіх негараздів і лих. В день Ангела бажаю я любові, радості та благополуччя!

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