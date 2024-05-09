Росіяни просунулись на Донеччині: у DeepState назвали, де ворог прорвав оборону

Окупанти здійснили прорив оборони одного з українських підрозділів, який за тривалий час вичерпав свої ресурси.

Російські війська просунулися на Донеччині в районі населеного пункту Веселе, біля Нетайлового та південніше Первомайського.

Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.

"Ворог мав просування в районі населеного пункту Веселе. Дані зміни є уточнюючими та відображають просування ворога за довгий проміжок часу. Цей район є непублічним й інформацію уточнювати досить складно", – зазначається в повідомленні.

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Аналітики повідомили, що ситуація на фронті є важкою і має тенденцію до погіршення через великий тиск з боку російських військ. На всьому відрізку від Роздолівки до Білогорівки окупанти намагаються прорвати позиції українських військ.

Зокрема, ворог сконцентрував підрозділи повітряно-десантної дивізії та останнім часом активно наступає в районі Веселого, рухаючись вздовж залізниці східніше від села. Там окупанти і здійснили прорив оборони одного з українських підрозділів, який за тривалий час вичерпав свої ресурси. Повідомляється, що загалом українська бригада, яка стоїть у тому районі вже понад рік без ротацій, тримається на межі сил.

Мапа DeepState з просуванням ворога на Донеччині

Також зафіксовані спроби ворожих штурмів у районі Білогорівки, Золотарівки та Верхньокам'янки. Загарбники намагаються прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ для подальшого просування. Зокрема – для заходу в тил ЗСУ в Серебрянському лісництві. Однак ворогу це ніяк не дається.

За повідомленням аналітиків, основною силою росіян є піхота, якою вони буквально закидають позиції Сил оборони України. Бої в цьому районі дуже динамічні, позиції переходять з рук до рук. Окупанти не втрачають можливості кожне тимчасове зайняття позиції подати медійно як "великий" прорив.

Пізніше у DeepState оновили мапу та повідомили, що ворог просунувся біля Нетайлового та південніше Первомайського. Уточнено район Старомайорського та просування росіян за останні тижні біля Веселого.

Нагадаємо, 7 травня російські війська прорвалися до Красногорівки на Донеччині. В ЗСУ повідомили, що підрозділи Сил оборони заблокували ворожі штурмові групи, які прорвалися до міста.

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