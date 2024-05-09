Росія атакувала Херсонську область: в ОВА розповіли про наслідки

Власник будинку отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення ніг та голови.

Вранці четверга, 9 травня, Росія атакувала житловий будинок в Олександрівці Херсонської області. Поранення отримав власник будинку.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російські війська атакували житловий будинок в Олександрівці Станіславської громади. У власній оселі під удар ворога потрапив 74-річний місцевий житель. Він отримав контузію, вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення ніг та голови", - інформує місцева влада.

За інформацією ОВА, швидка допомога доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, за даними голови Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, Росія готує удар по Чернігову.

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