Ракетные атаки РФ по Украине: из строя выведены ГЭС — Укргидроэнерго

На фоне российских атак вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения.

По состоянию на 9 мая из-за постоянных обстрелов России из эксплуатации выведены две гидроэлетростанции (ГЭС).

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

"8 мая во время утренних обстрелов критической инфраструктуры, значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары. Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда

По данным Укргидроэнерго, на фоне российских атак вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует больших усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств.

Как это повлияет на электроснабжение – пока неизвестно.

Напомним, в ночь на 9 мая Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Сколько беспилотников удалось сбить — читайте ЗДЕСЬ.

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