Ракетні атаки РФ по Україні: із ладу виведені ГЕС - Укргідроенерго

На тлі російських атак вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень.

Станом на 9 травня через постійні обстріли Росії із експлуатації виведено дві гідроелетростанції (ГЕС).

Про це повідомляє Укргідроенерго.

"8 травня під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики. Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі", - зазначили в установі.

За даними Укргідроенерго, на тлі російських атак вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів.

Як це вплине на елетропостачання - наразі невідомо.

Нагадаємо, у ніч проти 9 травня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Скільки безпілотників вдалося збити - читайте ТУТ.

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