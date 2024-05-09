До України повертаються заморозки: прогноз погоди на 10 травня

В Україні 10 травня очікується зниження температури повітря. Найближчої ночі на сході, півночі та в центрі України місцями ймовірні заморозки.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, південна частина та Закарпаття традиційно будуть теплішими, проте переважно все ж очікується свіжа погода.

10 травня максимальна температура повітря в Україні становитиме +14+18 градусів, у південній частині та на Закарпатті +19+21 градус.

"Дощі в п'ятницю все ще відганятиме антициклон північно-західного походження, тому буде малохмарно і сонячно", - написала вона.

У Києві істотних опадів не передбачається, після обіду в столиці побільшає на небі хмар. Вночі +3+5 градусів, завтра вдень повітря прогріється до +17 градусів.

У суботу, 11 травня, невеликі дощі місцями пройдуть на заході, у центральних областях та на сході, а на Провідну неділю опадів в Україні не передбачається.

Як повідомлялося, у квітні в столиці зафіксували 13 температурних рекордів. Середньомісячна температура повітря квітня у столиці становила 12,8°С, що на 2,8°С вище кліматичної норми. Цей місяць став третім найтеплішим за 144 роки спостережень.

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