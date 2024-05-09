Наступною ціллю Путіна може стати "озеро НАТО": що це означає

Росія зберігає контроль над частиною балтійського узбережжя через анклав Калінінграду. Однак у разі конфлікту між Москвою та НАТО будь-який російський корабель у цьому регіоні був би швидко нейтралізований силами Альянсу.

Балтійське море часто називають "озером НАТО", адже більша частина його берегової лінії контролюється країнами Альянсу - Швецією, Фінляндією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Німеччиною та Данією. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО ця перевага лише посилиться.

Про це пише Джеймс Ставрідіс, оглядач Bloomberg, адмірал ВМС США у відставці, колишній верховний головнокомандувач НАТО.

Щоб використати це, НАТО має проводити спільні військово-морські навчання в регіоні. Такі маневри, як Baltic Operations (BALTOPS), що проводяться з 1972 року, демонструють здатність флотів країн НАТО ефективно взаємодіяти. Минулого року в них брали участь 20 країн, 50 кораблів, 45 літаків та 6000 військових моряків.

Ключовими елементами навчань є відпрацювання протиповітряної та протимінної оборони, використання безпілотників та нових технологій. Відтак, Балтійське море може стати полігоном для розгортання потужних морських та повітряних сил НАТО, включаючи авіаносні групи.

У відповідь Росія може вдатися до кібер- та електронної війни, створювати перешкоди для цивільної авіації, вважають автори видання. Це схоже на те, що вони нібито намагалися зробити протягом останніх кількох тижнів, цілями були комерційні авіалайнери. (Finnair була змушена призупинити звичайні щоденні рейси до Естонії після кількох перешкод). Тому важливо, щоб НАТО також відпрацьовувало методи протистояння такій агресії.

Особливе значення має російський анклав Калінінград, де базується більшість Балтфлоту та розміщено ракетні війська і, можливо, тактична ядерна зброя. У разі конфлікту нейтралізація Калінінграда буде критичною для недопущення перекриття Сувалкського коридору між Польщею та Литвою.

"Комусь ця загроза може здатися надмірною — які шанси, що Путін створить серйозну кризу на морі або вторгнеться в одну з країн Балтії? Що ж, три роки тому думка про те, що він почне штурмувати Україну, також здавалася малоймовірною; не намагайтеся розгадати людину в Кремлі. Ці малі країни, безперечно, сприймають це серйозно: колишній керівник підрозділу військової розвідки Естонії попередив, що Росія буде готова напасти протягом чотирьох років. Військові аналітики кажуть, що російські війська можуть взяти столиці Естонії чи Латвії менш ніж за три дні", - пише Джеймс Ставрідіс.

На щастя, приєднання до альянсу Швеції та Фінляндії — як це називають "дурістю Путіна" — дає НАТО більше можливостей, ніж будь-коли, у Балтійському морі. Незважаючи на те, що Росія має певний потенціал, безперервна програма навчання, навчань та інновацій забезпечить НАТО повний контроль над своїм новим озером, пише автор.

Нагадаємо, представники НАТО все частіше попереджають, що Росія становить серйозну загрозу безпеці Альянсу. Видання Financial Times 16 лютого повідомило, що нещодавні нові оцінки російського військового потенціалу та потенційних загроз державам НАТО змусили західних лідерів визнати постійний військовий потенціал Росії та збільшити інвестиції в оборону.

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