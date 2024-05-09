Следующей целью Путина может стать "озеро НАТО": что это значит

Россия сохраняет контроль над частью балтийского побережья через Калининградский анклав. Однако в случае конфликта между Москвой и НАТО любой российский корабль в этом регионе был бы быстро нейтрализован силами Североатлантического союза.

Балтийское море часто называют "озером НАТО", ведь большая часть его береговой линии контролируется странами Альянса – Швецией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Германией и Данией. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО это преимущество усилится.

Об этом пишет Джеймс Ставридис, обозреватель Bloomberg, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО.

Чтобы использовать это, НАТО должна проводить совместные военно-морские учения в регионе. Такие маневры, как Baltic Operations (BALTOPS), проводимые с 1972 года, демонстрируют способность флотов стран НАТО эффективно взаимодействовать. В прошлом году в них участвовало 20 стран, 50 кораблей, 45 самолетов и 6000 военных моряков.

Ключевыми элементами обучения является отработка противовоздушной и противоминной обороны, использование беспилотников и новых технологий. Следовательно, Балтийское море может стать полигоном для развертывания мощных морских и воздушных сил НАТО, включая авианосные группы.

В ответ Россия может прибегнуть к кибер- и электронной войне, создавать препятствия гражданской авиации, считают авторы издания. Это похоже на то, что они якобы пытались сделать в последние несколько недель, целями были коммерческие авиалайнеры. (Finnair была вынуждена приостановить обычные ежедневные рейсы в Эстонию после нескольких препятствий). Поэтому важно, чтобы НАТО также отрабатывало методы противостояния такой агрессии.

Особое значение имеет российский анклав Калининград, где базируется большинство Балтфлота и размещены ракетные войска и, возможно, тактическое ядерное оружие. В случае конфликта нейтрализация Калининграда будет критической для недопущения перекрытия Сувалкского коридора между Польшей и Литвой.

"Кому-то эта угроза может показаться чрезмерной — какие шансы, что Путин создаст серьезный кризис на море или вторгнется в одну из стран Балтии? Что ж, три года назад мнение о том, что он начнет штурмовать Украину, тоже казалось маловероятным — не пытайтесь разгадать человека в Кремле. Эти малые страны, безусловно, воспринимают это серьезно: бывший руководитель подразделения военной разведки Эстонии предупредил, что Россия будет готова напасть в течение четырех лет, что российские войска могут взять столицы Эстонии или Латвии менее чем за три дня", – пишет Джеймс Ставридис.

К счастью, присоединение к альянсу Швеции и Финляндии, как это называют "глупостью Путина", дает НАТО больше возможностей, чем когда-либо, в Балтийском море. Несмотря на то, что у России есть определенный потенциал, непрерывная программа обучения, учений и инноваций обеспечит НАТО полный контроль над своим новым озером, пишет автор.

Напомним, представители НАТО все чаще предупреждают, что Россия представляет серьезную угрозу безопасности Альянса. Издание Financial Times 16 февраля сообщило, что недавние новые оценки российского военного потенциала и потенциальных угроз государствам НАТО вынудили западных лидеров признать постоянный военный потенциал России и увеличить инвестиции в оборону.

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