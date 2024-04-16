НАТО проведет военные учения возле границы с Россией

В учениях примут участие около 20 тысяч военных.

В Финляндии, возле границы с Россией, с апреля по начало июня будут проходить учения с военными НАТО, в которых примет участие около 20 тысяч военных.

Об этом сообщили Сухопутные силы Финляндии.

Военные учения будут состоять из нескольких этапов.

Так, с 26 апреля по 14 мая в поселке Ниинисало пройдут международные учения "Стрела 24" под руководством бронетанковой бригады. В учениях примут участие около 300 участников – союзники из Британии, Латвии и Эстонии. Во время учений будут отрабатывать совместные операции при поддержке с воздуха.

В городе Лахти с 14 по 23 мая состоятся боевые учения ПВО Adex 1/24. В учениях примут участие около 1700 военнослужащих из Военно-воздушного училища, Карельской бригады, бронетанковой бригады, бригады рейнджеров, Утинского ледового полка, Сухопутного военного училища, Генерального штаба и пограничной службы. Около половины участников – призывники. От союзников со стороны Германии примут участие около 250 солдат.

Кульминацией весенних учений станут международные боевые учения "Северный лес 24", которые пройдут на полигоне Роваярви с 26 по 31 мая. Около 4500 финнов, 2000 американцев и 400 норвежцев примут участие в крупнейших внутренних учениях начала лета для сил обороны.

Вертолеты Вооруженных сил Великобритании и США будут участвовать в учениях НАТО с 24 апреля по 7 июня 2024 года. Учения пройдут в южной и северной Финляндии. Деятельность будет сосредоточена на полигонах подготовки сил обороны Финляндии.

Летная работа вертолетов включена как часть общей подготовки армии во время учений.

Напомним, НАТО планирует построить штаб-квартиру сухопутных сил Альянса на юге Финляндии – примерно в 100 км от границы с Россией.

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