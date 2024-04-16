НАТО проведе військові навчання біля кордону з Росією

У навчаннях братимуть участь близько 20 тисяч військових.

У Фінляндії, поблизу кордону з Росією, від квітня до початку червня проходитимуть навчання з військовими НАТО, у яких візьме участь близько 20 тисяч військових.

Про це повідомили Сухопутні сили Фінляндії.

Військові навчання складатимуться з декількох етапів.

Так, від 26 квітня до 14 травня у селищі Ніінісало пройдуть міжнародні навчання "Стріла 24" під керівництвом бронетанкової бригади. У навчаннях братимуть участь близько 300 учасників – союзники з Британії, Латвії та Естонії. Під час навчань відпрацьовуватимуть спільні операції за підтримки з повітря.

У місті Лахті від 14 до 23 травня відбудуться бойові навчання ППО Adex 1/24. У навчаннях візьмуть участь близько 1700 військовослужбовців з Військово-повітряного училища, Карельської бригади, бронетанкової бригади, бригади рейнджерів, Утинського льодового полку, Сухопутного військового училища, Генерального штабу і прикордонної служби. Близько половини учасників – призовники. Від союзників з боку Німеччини візьмуть участь близько 250 солдатів.

Кульмінацією весняних навчань стануть міжнародні бойові навчання "Північний ліс 24", які відбудуться на полігоні Роваярві від 26 по 31 травня. Близько 4500 фінів, 2000 американців і 400 норвежців візьмуть участь у найбільших внутрішніх навчаннях початку літа для Сил оборони.

Вертольоти Збройних сил Великої Британії та США братимуть участь у навчаннях НАТО від 24 квітня по 7 червня 2024 року. Навчання пройдуть у південній та північній Фінляндії. Діяльність буде зосереджена на полігонах підготовки Сил оборони Фінляндії.

Льотна робота гелікоптерів включена як частина загальної підготовки армії під час навчань.

Нагадаємо, НАТО планує збудувати штаб-квартиру сухопутних сил Альянсу на півдні Фінляндії – приблизно за 100 км від кордону з Росією.

Читайте також провідні новини дня: