Зірка "Відьмака" Генрі Кавілл вперше стане батьком

Голлівудський актор Генрі Кавілл, який прославився завдяки ролі у серіалі "Відьмак", вперше стане батьком.

Знаменитість разом зі своєю коханою, продюсеркою Наталі Віскузо, чекає на народження первістка. Спочатку закоханих помітили у Нью-Йорку, коли вони разом виходили з готелю. 34-річна Наталі була одягнена в чорну обтислу сукню, яка помітно підкреслювала її округлий животик.

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо / Фото: Associated Press

Того ж дня у коментарі Access Hollywood 40-річний Кавілл підтвердив, що його обраниця дійсно вагітна, і вони неабияк тішаться майбутньому поповненню в родині.

"Я дуже щасливий! Ми з Наталі дуже-дуже щасливі", — поділився актор.

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо / Фото: Associated Press

Зазначимо, Генрі Кавілл та Наталі Віскузо оголосили про свої стосунки в квітні 2021 року. Закохані не надто активно діляться подробицями особистого життя та навіть вкрай рідко публікують спільні фото.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Іванна Онуфрійчук оголосила, що вперше стане мамою. Знаменитість вже показала свій помітно округлий животик.

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