Весняне тепло поступиться дощам: якою буде погода 17 квітня

На півночі України, а також на Вінниччині та Черкащині 17 квітня місцями пройдуть значні дощі. Лише на південному сході країни опадів не передбачається.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Вітер на більшості території буде північним, зі швидкістю 5-10 м/с. На півдні та сході України очікується південно-західний вітер, 7-12 м/с, подекуди з поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря у західних, північних, а також у Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме 4-9°C, вдень - 8-13°C. На решті території вночі температура коливатиметься від 10 до 15°C, а вдень - від 21 до 26°C. На Полтавщині та Кіровоградщині денна температура буде дещо нижчою - 17-22°C.

На високогір'ї Карпат очікується значний мокрий сніг вночі та помірний - вдень. Температура протягом доби триматиметься близько 0°C.

У Київській області 17 квітня буде хмарно, з помірним, місцями значним дощем. Вітер переважно північний, 7-10 м/с. Температура по області вночі становитиме 4-9°C, вдень - 8-13°C. У столиці вночі очікується 7-9°C, а вдень - близько 10°C.

Зазначимо, що дощова погода, що розпочалася в Україні, буде тривати протягом найближчих кількох днів. Крім того, в регіонах стане прохолодно та навіть буде "мінус". Протягом найближчих трьох діб - 16-18 квітня майже по всій Україні будуть опади. На дощову погоду вплинуть атмосферні фронти, пов’язані зі скандинавським циклоном.

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