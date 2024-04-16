Весеннее тепло уступит дождям: какой будет погода 17 апреля

На севере Украины, а также в Винницкой и Черкасской областях 17 апреля местами пройдут значительные дожди. Лишь на юго-востоке страны осадков не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ветер на большинстве территории будет северным, со скоростью 5-10 м/с. На юге и востоке Украины ожидается юго-западный ветер, 7-12 м/с, кое-где с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, а также в Винницкой и Черкасской областях ночью будет 4-9°C, днем — 8-13°C. На остальной территории ночью температура будет колебаться от 10 до 15°C, а днем от 21 до 26°C. В Полтавской и Кировоградской областях дневная температура будет несколько ниже — 17-22°C.

На высокогорье Карпат ожидается мокрый снег ночью и умеренный — днем. Температура в течение суток будет держать около 0°C.

В Киевской области 17 апреля будет облачно с умеренным, местами значительным дождем. Ветер преимущественно северный, 7-10 м/с. Температура по области ночью составит 4-9°C, днем — 8-13°C. В столице ночью ожидается 7-9°C, а днем около 10°C.

Отметим, что начавшаяся в Украине дождливая погода будет продолжаться в течение ближайших нескольких дней. Кроме того, в регионах станет прохладно и даже будет минус. В ближайшие три дня — 16-18 апреля почти по всей Украине будут осадки. На дождливую погоду окажут влияние атмосферные фронты, связанные со скандинавским циклоном.

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