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У Криму зафіксували перекидання батареї "Градів" – відео

У Криму зафіксували перекидання батареї "Градів" – відео

У Криму зафіксували перекидання батареї "Градів" – відео

Окупанти у Криму перекидають батареї "Градів" / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Партизани помітили перекидання батареї "Градів" залізницею.

У тимчасово окупованому Криму зафіксували перекидання батареї реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".  

Агенти зафіксували залізничний потяг, який перевозив вантаж військового призначення у південному напрямку. Зафіксовано транспортування батареї РСЗВ "Град", контейнерів з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами.

"Ймовірно, техніку везуть на ремонтну базу відновлення боєготовності. Росіяни продовжують знімати зі зберігання стару військову техніку. На щастя, вона ефективно знищується на лінії фронту та в глибокому тилу. Оборонно-промисловий комплекс противника не встигає виробляти нову техніку потреб армії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, стало відомо, коли і як Україна може знищити Кримський міст.

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У Криму окупанти перекидають батареї "Градів"

У Криму окупанти перекидають батареї "Градів"

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