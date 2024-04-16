У Криму зафіксували перекидання батареї "Градів" – відео

Партизани помітили перекидання батареї "Градів" залізницею.
У тимчасово окупованому Криму зафіксували перекидання батареї реактивних систем залпового вогню "Град".
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агенти зафіксували залізничний потяг, який перевозив вантаж військового призначення у південному напрямку. Зафіксовано транспортування батареї РСЗВ "Град", контейнерів з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами.
"Ймовірно, техніку везуть на ремонтну базу відновлення боєготовності. Росіяни продовжують знімати зі зберігання стару військову техніку. На щастя, вона ефективно знищується на лінії фронту та в глибокому тилу. Оборонно-промисловий комплекс противника не встигає виробляти нову техніку потреб армії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, стало відомо, коли і як Україна може знищити Кримський міст.
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