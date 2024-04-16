У Monobank стався технічний збій: що відомо

У вівторок, 16 квітня, у Monobank стався технічний збій. Зокрема, не вдається здійснити вхід до застосунку.

Про це повідомляють користувачі у Мережі.

Зазначається, дехто з користувачів не може увійти до застосунку. Декому вхід вдається здійснити, але провести операції неможливо.

У роботі Monobank стався збій. Фото: ТСН.ua.

Наразі співзасновник банку Олег Гороховський збій не прокоментував. Причини несправностей невідомі.

Як повідомлялося раніше, "ПриватБанк" тимчасово призупиняв всі платежі. На паузу було поставлено онлайн-платежі, а також призупинена робота банкоматів і терміналів.

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