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У Monobank стався технічний збій: що відомо

У Monobank стався технічний збій: що відомо

Фото: ТСН.ua

Причини збою невідомі.

У вівторок, 16 квітня, у Monobank стався технічний збій. Зокрема, не вдається здійснити вхід до застосунку.

Про це повідомляють користувачі у Мережі. 

Зазначається, дехто з користувачів не може увійти до застосунку. Декому вхід вдається здійснити, але провести операції неможливо. 

У роботі Monobank стався збій. Фото: ТСН.ua. / ©
У роботі Monobank стався збій. Фото: ТСН.ua.

Наразі співзасновник банку Олег Гороховський збій не прокоментував. Причини несправностей невідомі. 

Як повідомлялося раніше, "ПриватБанк" тимчасово призупиняв всі платежі. На паузу було поставлено онлайн-платежі, а також призупинена робота банкоматів і терміналів.

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