У Monobank стався технічний збій: що відомо

Причини збою невідомі.
У вівторок, 16 квітня, у Monobank стався технічний збій. Зокрема, не вдається здійснити вхід до застосунку.
Про це повідомляють користувачі у Мережі.
Зазначається, дехто з користувачів не може увійти до застосунку. Декому вхід вдається здійснити, але провести операції неможливо.
Наразі співзасновник банку Олег Гороховський збій не прокоментував. Причини несправностей невідомі.
Як повідомлялося раніше, "ПриватБанк" тимчасово призупиняв всі платежі. На паузу було поставлено онлайн-платежі, а також призупинена робота банкоматів і терміналів.