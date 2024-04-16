У Брянську палала підстанція: знеструмлено військові об’єкти РФ (відео)

В ГУР зазначили, що знеструмлені обʼєкти росіяни використовували у геноцидній війні проти України.

У російському Брянську в ніч проти 16 квітня горіла електрична підстанція, внаслідок чого було знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України та додали відповідне відео.

За даними розвідки, внаслідок знищення у Брянську трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

В ГУР зазначили, що вказані обʼєкти росіяни використовували у геноцидній війні проти України.

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – пообіцяли в розвідці.

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Нагадаємо, за даними джерел ТСН.ua, у Брянській області СБУ знищила російську радіолокаційну станцію дальньої дії "Небо-У", яка контролювала небо на 700 км вглиб України.

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