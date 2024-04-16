У Брянську палала підстанція: знеструмлено військові об’єкти РФ (відео)

В ГУР зазначили, що знеструмлені обʼєкти росіяни використовували у геноцидній війні проти України.
У російському Брянську в ніч проти 16 квітня горіла електрична підстанція, внаслідок чого було знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів.
Про це повідомили в ГУР Міноборони України та додали відповідне відео.
За даними розвідки, внаслідок знищення у Брянську трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:
- військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
- 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
- 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).
В ГУР зазначили, що вказані обʼєкти росіяни використовували у геноцидній війні проти України.
"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", – пообіцяли в розвідці.
Читайте провідні новини дня:
- Що може готувати путінська армія через 23 дні: експерт назвав головні загрози для України
- За крок до Третьої світової: як Захід переконує Ізраїль не бити по Ірану та до чого тут Росія і Китай
- Вилучення транспорту на потреби ЗСУ: все про резонансну норму в законі про мобілізацію
Нагадаємо, за даними джерел ТСН.ua, у Брянській області СБУ знищила російську радіолокаційну станцію дальньої дії "Небо-У", яка контролювала небо на 700 км вглиб України.
Читайте також: