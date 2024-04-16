Помер відомий український письменник Дмитро Капранов: що відомо

Зранку 16 квітня раптово помер історик, український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч, блогер Дмитро Капранов.

Про це повідомив у Facebook його брат Віталій.

“Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте”, — йдеться у дописі.

Причина смерті наразі невідома.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 15 квітня, стало відомо, що на Донеччині загинув командир відділення БпЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка сержант та громадський діяч Павло Петриченко під час виконання бойового завдання. Військовий не дожив до свого дня народження один день — йому мало виповнитися 32 роки.

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