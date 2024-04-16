Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Помер відомий український письменник Дмитро Капранов: що відомо

Помер відомий український письменник Дмитро Капранов: що відомо

Дмитро Капранов помер 16 квітня. Фото: X (Twitter)

Причина смерті наразі невідома.

Зранку 16 квітня раптово помер історик, український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч, блогер Дмитро Капранов. 

Про це повідомив у Facebook його брат Віталій. 

“Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте”, — йдеться у дописі. 

Причина смерті наразі невідома. 

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 15 квітня, стало відомо, що на Донеччині загинув командир відділення БпЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка сержант та громадський діяч Павло Петриченко під час виконання бойового завдання. Військовий не дожив до свого дня народження один день — йому мало виповнитися 32 роки.  

Читайте провідні новини дня:

Наступна публікація