Експерт оцінив плани Путіна захопити Часів Яр до 9 травня

РФ може захопити Часів Яр будь-коли, але є нюанс.

Для Росії наближається нова "сакральна" - 9 травня. Російський диктатор Володимир Путін традиційно поставив нові "цілі" до цього дня. Йдеться, зокрема, про захоплення Часового Яру.

Наміри окупантів прокоментував військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Я думаю, що заяви генерала Сирського нам слід розглядати як застереження, але це зовсім не означає, що саме до цієї дати російська армія реалізовуватиме свій план. Зараз ми постійно чуємо повідомлення про те, що в мікрорайоні за водним каналом Сіверський Донець уже йдуть бойові дії. Туди заходять штурмові підрозділи ворожої армії. Поки що вони не можуть закріпитися, але тенденції не дуже добрі", - сказав експерт.

Він зазначив, що ситуацію на полі бою визначають ресурсні можливості української армії.

Також читайте Окупанти перекинули додаткові сили для спроби захоплення Часового Яру: що про це відомо

"Тому що це необов'язково може статися до 9 травня. Це може статися у будь-який період часу за умови, що українській армії критично не вистачатиме ресурсів на цій ділянці", - вважає Селезньов.

Зокрема, повідомленні про те, що над Часовим Яром літають російські штурмовики Су-25, означає, що у нас не вистачає засобів ППО, зокрема тактичного рівня, щоб знищувати ці штурмовики.

"У таких умовах орієнтуватися на якісь дати я не став би. Ситуація вкрай непроста. Не скрізь цей канал, який може бути фізичною перешкодою для просування російської армії, розташований над землею. А це означає, що противник має всі шанси рухатись далі вперед, і основний фактор – це ресурси", - додав експерт.

Тим часом російські окупанти перекидали окремі підрозділи з Лиманського напрямку для посилення наступу у бік Часового Яру.

Нагадаємо, російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, зокрема, захопити Часів Яр. Також ворог створює умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.