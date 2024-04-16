Эксперт оценил планы Путина захватить Часов Яр к 9 мая

РФ может захватить Часов Яр никогда, но есть нюанс.

Для России приближается новая "сакральная" – 9 мая. Российский диктатор Владимир Путин традиционно поставил новые "цели" по сей день. Речь идет, в частности, о захват Часового Яра.

Намерения оккупантоов прокомментировал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZ.UA.

"Я думаю, что заявления генерала Сырского нам следует рассматривать как оговорку, но это вовсе не означает, что именно до этой даты российская армия будет реализовывать свой план. Сейчас мы постоянно слышим сообщения о том, что в микрорайоне по водному каналу Северский Донец уже идут боевые действия. Туда заходят штурмовые подразделения вражеской армии", - сказал он.

Он отметил, что ситуацию в поле боя определяют ресурсные возможности украинской армии.

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"Потому что это необязательно может произойти до 9 мая. Это может произойти в любой период времени при условии, что украинской армии будет критически не хватать ресурсов на этом участке ", — считает Селезнев.

В частности, сообщение о том, что над Временным Яром летают российские штурмовики Су-25, означает, что у нас не хватает средств ПВО, в частности, тактического уровня, чтобы уничтожать эти штурмовики.

"В таких условиях ориентироваться на какие-то даты я бы не стал. Ситуация крайне непростая. Не везде этот канал, который может быть физическим препятствием для продвижения российской армии, расположен над землей. А это значит, что противник имеет все шансы двигаться дальше вперед, и основной фактор – это ресурсы", — добавил эксперт.

Тем временем российские оккупанты опрокидывали отдельные подразделения из Лиманского направления для усиления наступления в сторону Временного Яра.

Напомним, российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ западнее Бахмута, в частности, захватить Времен Яр. Также враг создает условия для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.

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