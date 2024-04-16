Поразка України без допомоги, ганьба Заходу і переговори з Путіним: головне з інтерв’ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість перемоги у війні без зброї від партнерів, назвав "ганьбою" позицію спікера Палати представників США Майкла Джонсона щодо допомоги, а також – "ганьбою" страх Заходу щодо поразки Росії. А ще глава держави розкрив, як ворогу вдалося знищити Трипільську ТЕС.

Головне з інтерв’ю Зеленського для американського телеканалу PBS читайте на ТСН.ua.

Україна не має шансів перемоги у війні без допомоги партнерів

Зеленський відверто заявив під час інтерв’ю, що Україна не зможе здобути перемогу у війні з Росією без допомоги партнерів.

"Без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. Треба бути набагато сильнішим від твого ворога", – сказав президент.

Він повідомив, що зараз співвідношення артснарядів на фронті становить 1 до 10 на корить ворога.

"Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку при цій статистиці вони (окупанти – ред.) нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо на 100% боронити те, що під нашим контролем, ми повинні перейти від "1 до 10", до "10 до 10", – розповів глава держави.

Чому ворог зміг знищити Трипільську ТЕС

Зеленський поінформував, що російські війська змогли знищити Трипільську ТЕС через те, що в України повністю закінчились ракети для її захисту у зв’язку з нестачею допомоги від союзників.

Глава держави уточнив, що під час атаки на ТЕС летіли 11 ракет. Були знищені лише перші сім ворожих цілей, а решта влучити у станцію.

"Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", – заявив президент.

Він також прокоментував спільний захист союзниками Ізраїлю, завдяки чому було відбито атаку з боку Ірану. На думку Зеленського, Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", – зазначив глава держави.

Розділення допомоги Україні та Ізраїлю від США – це ганьба

Зеленський розкритикував ідею спікера Палати представників США Майкла Джонсона розділити на чотири окремі законопроєкти допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню та витрати на інші пріоритети нацбезпеки.

Також читайте Все вирішиться за два тижні: як війна в Ізраїлі впливає на допомогу США Україні

"Це дивно. Це говорить про те, що це не питання безпеки, а чиста політика. Якщо чесно, це ганьба для світу, ганьба для демократії і всіх тих, хто про демократію тільки говорить. Якщо Конгрес візьме і поділить цю допомогу після всього того, що відбулося, на ізраїльську і українську, то це просто говорить, що це питання виборів у США, що це чиста політика", – наголосив президент.

Він звернувся до світових лідерів, у яких на першому місці – рейтинги, із попередженням про загрозу війни у країнах НАТО, якщо Україна зазнає поразки.

"Всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня. Їм важливо, які в них рейтинги. Вони забувають, що в мертвих рейтингів немає. Якщо Україна провалиться, буде війна в інших країнах НАТО, і американські солдати повинні будуть захищати", – заявив глава держави.

Партнери мають перелік зброї, необхідної для перемоги України у війні

Зеленський повідомив в інтерв’ю, що всі країни-партнери мають перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги у війні:

"Є конкретна зброя, щоб іти вперед, є конкретна зброя, щоб захистити небо, є засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед. Всі партнери мають цей план. Мають на руках (перелік – ред.) того, що нам технічно дуже потрібно".

Президент нагадав, що Україна протистоїть великій армії РФ, у якої є необмежена кількість людей і багато снарядів.

"Це не їхнє виробництво. Це виробництво Ірану. Вони їм передавали 300-350 "Шахедів" на місяць. І щомісяця вони застосовували по нас таку кількість", – звернув увагу глава держави.

Читайте провідні новини дня:

Зеленський – про переговори з Путіним

Зеленський переконаний, що президент РФ Володимир Путін наразі не готовий до переговорів, адже йому потрібна перемога, яка полягає у знищенні України.

"То як же ви хочете, щоб ми говорили з людиною, яка хоче тебе вбити? Просто вбити. Він каже: "Або ви – частина Росії, або ми вас всіх знищимо".

Зеленський розкритикував Захід за страх поразки Росії

Як заявив президент України, на Заході бояться, що Росія програє у війні і хвилюються через можливу міграційну кризою, яка може статися у разі поразки Москви.

"Голоси йдуть з Заходу – нам страшно, що буде з Росією, якщо Росія програє? Їм що, не страшно, що ми тут щоденно вмираємо? Зате їм дуже страшно, що буде якась небезпека, якась міграційна криза", – висловився Зеленський.

Він вказав, що на Заході також бояться, що в разі поразки в РФ виникне паніка і революція, і що Китай захопить частину країни-агресорки.

"Всі бояться, не дай боже, що Китай буде сильним, що Путіна не буде і буде багато держав", – додав глава держави.

Він також висловився про побоювання Заходу щодо майбутнього ядерної зброї на території РФ: "Начебто зараз Захід контролює ядерну зброю. Всі такі голоси, всі такі меседжі – це ганьба".

Читайте також: