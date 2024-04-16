Шансів перемогти не буде без допомоги — Зеленський

Україна має удесятеро менше артснарядів, ніж Росія. За таких умов встояти на фронті майже нереально.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе перемогти без допомоги партнерів.

Про це він сказав в інтерв’ю PBS.

"Я кажу відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. Треба бути набагато сильніше твого ворога", - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що зараз артилерійські снаряди на фронті кількісно є у співвідношенні 1 до 10.

"Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку при цій статистиці вони (окупанти - ред.) нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо 100% боронити те, що під нашим контролем, ми повинні перейти від "1 до 10", до "10 до 10", - наголосив Зеленський.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю також заявив, що російські окупанти змогли знищити Трипільську ТЕС через те, що в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

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