Сирський повідомив Зеленського про ситуацію на фронті: підсумки Ставки

Також звітував міністр оборони Рустем Умєров щодо контрактів з постачання зброї, систем РЕБ і дронів.

Український президент провів Ставку, під час якої розглядали дві найважливіші теми зараз: фронт та енергетику.

Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського 15 квітня.

Президент заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках, оборонних потреб ЗСУ і майбутніх дій.

"Дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР та Кирила Буданова від ГУР Міноборони про ймовірні дії ворога. Звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дронів. Заслухав доповіді представників енергетичної галузі – Міненерго, "Енергоатому", "Укренерго", "Нафтогазу" – щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів", – повідомив Зеленський.

Також під час Ставки доповідав віцепрем’єр Олександр Кубраков щодо захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових і прикордонних регіонах.

"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити лише достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання", – зазначив президент.

Він додав, що захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на 100% ефективне.

"Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури і змусили агресора охолонути. Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", – додав він.

Нагадаємо, 15 квітня глава держави Володимир Зеленський повідомив про підписання безпекової угоди з Латвією. Україна уклала подібні домовленості з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами і Фінляндією.

Читайте також: