Зеленський провів Ставку: серед ключових питань – фронт, безпілотники, РЕБ і ППО

Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер, 4 квітня, засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основні питання – фронт, безпілотники, засоби РЕБ і протиповітряна оборона.

Про це президент повідомив у Telegram.

Зокрема Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках.

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"Результати стабілізаційних дій, завдяки яким вдалося зупинити просування російських окупантів. Дані розвідок про подальші плани ворога та наші дії у відповідь", – написав він.

Президент також заслухав звіти міністра оборони Рустема Умєрова про виконання контрактів на закупівлю безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та про підготовку нових угод.

"Доручив надати аналогічні звіти щодо ракетної програми", – зазначив президент.

Окрім того, Зеленський заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо боротьби з інструментами російського повітряного терору.

"Результати використання РЕБ, мобільних вогневих груп та ППО. Низка доручень щодо подальшого вдосконалення наших тактик", – резюмував він.

Нагадаємо, Зеленський назвав ключові місяці активності у протистоянні Росії.