Обстріл Харківщини: загинув працівник агропідприємства

Ворог продовжує гатити по цивільних.
Напередодні ворог атакував земельну ділянку між селами Березівка та Коротич Харківської області. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 36-річний працівник агропідприємства.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Також поранені 55 та 21-річні чоловіки – госпіталізовані. Усі в той момент працювали на полі. Пошкоджені 3 сільгоспмашини", – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, у четвер, 4 квітня, російські окупанти вдарили по Харківщині. "Приліт" стався між населеними пунктами Харківського району.
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