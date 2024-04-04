Обстріл Харківщини: загинув працівник агропідприємства

Напередодні ворог атакував земельну ділянку між селами Березівка та Коротич Харківської області. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 36-річний працівник агропідприємства.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Також поранені 55 та 21-річні чоловіки – госпіталізовані. Усі в той момент працювали на полі. Пошкоджені 3 сільгоспмашини", – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, у четвер, 4 квітня, російські окупанти вдарили по Харківщині. "Приліт" стався між населеними пунктами Харківського району.

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