У Харкові сталися вибухи

У Харкові сьогодні, 4 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги, яка пов'язана із загрозою балістики.

Про вибухи в місті повідомили місцеві Телеграм-канали, а також місцева влада.

"У Харкові вибухи! Будьте обережні!!!", - написав міський голова Ігор Терехов.

Своєю чергою, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про атаку російської армії.

"Харків та область: окупанти завдають ударів!", - наголосив він.

До слова, на Харківщині сирени залунали о 12:41.

Як повідомлялося, сьогодні вдень також у Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Наразі подробиць від влади немає.

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