У Харкові сталися вибухи

Тривога пов'язана із небезпекою балістики.
У Харкові сьогодні, 4 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги, яка пов'язана із загрозою балістики.
Про вибухи в місті повідомили місцеві Телеграм-канали, а також місцева влада.
"У Харкові вибухи! Будьте обережні!!!", - написав міський голова Ігор Терехов.
Своєю чергою, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив про атаку російської армії.
"Харків та область: окупанти завдають ударів!", - наголосив він.
До слова, на Харківщині сирени залунали о 12:41.
Як повідомлялося, сьогодні вдень також у Запоріжжі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Наразі подробиць від влади немає.