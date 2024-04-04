Росія атакувала енергооб'єкти в двох областях: подробиці

Протягом доби російська армія атакувала два енергетичні об'єкти у двох регіонах України. Під удар потрапила інфраструктура у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

На Харківщині через атаку безпілотниками пошкоджено обладнання енергооб’єкта. На місці "прильоту" виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Минулося без постраждалих.

У Харкові під час ліквідації наслідків нічного обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії "Газорозподільні мережі України". Чоловіка шпиталізували до медичного закладу. Пошкоджено автомобіль диспетчерської служби.

У Дніпропетровській області росіяни обстріляли одну із сонячних електростанцій. Пошкоджено обладнання підприємства. Виникла пожежа. Крім того, охоронець отримав опіки. Займання було ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС.

Нагадаємо, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв прокоментував ймовірні відключення електроенергії. З його слів, відключення світлі можливі не лише через дефіцит, а й через стан мереж.

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