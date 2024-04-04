Россия атаковала энергообъекты в двух областях: подробности

В результате ударов врага есть пострадавшие.

В течение суток российская армия атаковала два энергетических объекта в двух регионах Украины. Под удар попала инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

В Харьковской области из-за атаки беспилотниками повреждено оборудование энергообъекта. На месте "прилета" возник пожар, ликвидированный спасателями. Прошло без пострадавших.

В Харькове во время ликвидации последствий ночных обстрелов пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала "Газораспределительные сети Украины". Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Поврежден автомобиль диспетчерской службы.

В Днепропетровской области россияне обстреляли одну из солнечных электростанций. Повреждено оборудование предприятия. Возник пожар. Кроме того, охранник получил ожоги. Возгорание было ликвидировано силами персонала станции и ГСЧС.

Напомним, глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев прокомментировал вероятные отключения электроэнергии. По его словам, отключения света возможны не только из-за дефицита, но и из-за состояния сетей.

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