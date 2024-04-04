Российские хакеры: в СБУ перечислили группировки, атакующие Украину

В России запущена национальная киберпреемственная программа, во время которой набирают новых "специалистов".

Российские хакерские группировки действуют непосредственно в штате спецслужб, прежде всего в ГРУ и ФСБ РФ.

Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Укринформу.

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"В ГРУ есть воинские части, которые являются специальными подразделениями. Например, часть 74455 – это SandWorm, часть 26155 – это АРТ-28. И таких много. Каждая из них специализируется на конкретных направлениях. SandWorm – на атаках по энергетике, на телекоме, интернет-провайдерах, операторах связи.Там есть отдельные люди, которые пишут вредоносные программные средства, двигаются сетью, отправляют фишинговые письма и т.д.. В ФСБ есть "Армагеддон", "Turla", "Dragonfly", — сообщил Витюк, добавив, что каждая спецслужба имеет по две-три АРТ-группы.

Он добавил, что в России запущена так называемая национальная кибернаступательная программа.

-"В этом плане в России относительно стабильно, кадровые изменения не очень часто происходят, а если и случаются, то люди вроде Серебрякова (один из руководителей воинской части ГРУ ГШ – ред.) хоть и перемещаются, но так или иначе в этой среде остаются. Кстати, в воинскую часть 74455, SandWorm, он проходил службу в части 26155, АРТ-28", — рассказал Витюк.

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Как в России готовят и где берут хакеров

Хакерские группировки, по его словам, в России постоянно расширяются, появляются новые группы. Кроме того, они набирают и расширяют штат хакерских подразделений в собственных спецслужбах, также осуществляют вербовочную и учебную кампании.

"Офицеры ГРУ и ФСБ командированы в военные вузы, в которых есть ИТ-специальности, в гражданские политехнические университеты, где вводятся специальные киберследующие дисциплины для студентов старших курсов. Их конкретно обучают, как атаковать объекты критической инфраструктуры. Это касается не только Украины "Изучают специфику разных стран НАТО, стран Ближнего Востока — государств, с которыми потенциально Россия планирует или предусматривает возможность военных действий. Если сейчас у нас продолжается первая кибервойна, то Россия параллельно готовится и к первой мировой кибервойне! Они очень серьезно этим занимаются", — подчеркнул начальник кибербезопасности СБУ.

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Процесс набора хакеров в РФ

Витюк рассказал, что по заказу спецслужб в российских вузах проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, по результатам которых выбирают лучших студентов, которым и предлагают присоединиться к хакерским группировкам.

"Например, каким образом получить доступ к документам, как атаковать системы жизнеобеспечения в той или иной стране, того или иного региона, какое оборудование используется на системах логистики, и каким образом можно автоматизировать проникновение в какие-то системы. В дальнейшем формируются списки лучших студентов, которых направляют на работу непосредственно в спецслужбы, например, в ГРУ", — сообщил он.

Начальник киберзащиты СБУ объяснил, что это делается, чтобы максимально увеличить потенциальное количество и качество кибератак.

"Для этого и готовят профессионалов, способных проводить деструктивные кибератаки, направленные на сердце ИТ-системы. Также широко используют профильных специалистов в той или иной области", — подытожил он.

Напомним, в СБУ рассказали важные подробности взлома "Киевстара" и кто на самом деле за ним стоит.

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