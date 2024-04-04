Россия ударила по Украине беспилотниками: сколько дронов удалось сбить

Не удалось "приземлить" все дроны.

В ночь на четверг, 4 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 11 российских дронов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, после полуночи Воздушные Силы ВСУ сообщили, что движутся беспилотники с северо-востока. В частности, сообщалось об угрозе дронов для Харьковской области.

В Харькове раздались взрывы. РФ массированно атаковала город несколькими волнами "Шахедов". По состоянию на утро 4 апреля известно, что в результате массированного удара количество погибших возросло до четырех. Среди них трое спасателей.

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