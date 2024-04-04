Масована атака на Харків: усе про удари "Шахедами", руйнування та жертв ворожого нальоту (фото, відео)

Російські війська влаштували по Харкову масовану атаку дронами-камікадзе "Шахед" у ніч проти 4 квітня. Гатили по житлових приватних та багатоквартирних будинках – там є суттєві руйнування. Наразі відомо про чотирьох загиблих та 12 постраждалих внаслідок ворожих ударів.

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В ніч проти 4 квітня у Харкові під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів – окупанти масовано атакували місто "Шахедами". Так, ворог випустив 15 дронів-камікадзе, частину з них було збито, однак є і влучання.

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Як повідомив згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові. А мер Харкова Ігор Терехов поінформував про удари як по приватних, так і по багатоквартирних будинках.

Так, в одній з багатоповерхівок внаслідок були пошкоджені верхні поверхи. Зафіксовані пошкодження житлової забудови приватного сектору.

На місці одного з "прильотів" почалася пожежа. Ще на одному місці обвалилися плити житлового будинку.

За даними Генштабу ЗСУ, влучання зафіксовані у Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах міста.

Загиблі та поранені в Харкові внаслідок атаки

Коли ж після атаки на місця "прильотів" прибули працівники ДСНС для ліквідації наслідків, росіяни завдали повторного удару по Харкову. Внаслідок цього загинули троє рятувальників. Ще один надзвичайник був поранений. Також пошкоджень зазнали три одиниці техніки ДСНС.

Як уточнив Терехов, загиблі працівники ДСНС були водіями.

Зруйнована техніка ДСНС під час атаки по Харкову 4 квітня / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Фото з місця атаки по Харкову, куди прибули працівники ДСНС / Фото: ДСНС

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог вдарив повторно в теж місце, де вже рятували людей після влучання! Пряме ввімкнення з Харкова

Заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов опублікував відео повторного удару по Харкову, коли до місця влучання вже прибули рятувальники і правоохоронці.

Слідча поліції та оперативник, який зняв кадри повторного удару, встигли врятуватися.

Болвінов підтвердив інформацію про загиблих працівників ДСНС. Він також поінформував, що поранення отримали ще один рятувальник та поліцейський. Правоохоронця забрали до лікарні на операцію.

Поліція опублікувала відео повторного удар "Шахедами" по Харкову

Як повідомила голова адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяна Цибульник, внаслідок влучання у багатоповерхівку відомо про одну загиблу людину і чотирьох поранених, Усі – мешканці цього будинку. За даними голова ОВА, загиблою виявилася 69-річна жінка.

Станом на 8:30 вже стало відомо про 12 поранених внаслідок атаки. За даними обласної прокуратури, серед постраждалих – дев’ятеро цивільних, медсестра, рятувальник та поліцейський. Троє з поранених перебувають у важкому стані.

Постраждалий у Харкові / Фото: із соцмереж

Деталі про руйнування у Харкові

Синєгубов пізніше повідомив деталі про наслідки російської атаки на Харків. Він уточнив, що під прицілом ворога був Новобаварський район, де пошкоджений багатоквартирний житловий будинок.

Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого і загинули трьоє працівників ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще шестеро цивільних.

Внаслідок влучання дрона в інший – 14-поверховий будинок – було частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Як уточнили у прокуратурі, там пошкоджено від 8 до 12 поверхів.

Житлова 14-поверхівка, в яку влучив "Шахед" / Фото: Ігор Терехов, мер Харкова

За повідомленням Харківської обласної прокуратури, в Новобаварському районі загалом задокументовано чотири влучання дронів у об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджені житлові будинки, магазини, торговельні павільйони, аптеки, автомобілі, медичну установу тощо.

Також зафіксовані влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській області.

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки атаки дронами по Харкову 4 квітня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки дронами по Харкову 4 квітня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки дронами по Харкову 4 квітня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки дронами по Харкову 4 квітня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки дронами по Харкову 4 квітня / Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки дронами по Харкову 4 квітня / Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові людей діставали з-під завалів – відео

"Суспільне Харків" опублікувало відео, як надзвичайники рятували мирних жителів з-під завалів пошкоджених будинків. На кадрах видно, як рятувальники виносять на ношах чоловіка, якого витягували з-під завалів понад три години.

Як уточнили в ДСНС, це була операція з порятунку життя 67-річного чоловіка, якого завалило плитами перекриття на третьому поверсі будинку. До операції були залучені близько 10 надзвичайників. Вони за допомогою ручного гідравлічного інструменту та домкратів деблокували людину і передали медикам.

Чоловік отримав незначні ушкодження.

Росія вночі атакувала житлові квартали Харкова: з'явилися кадри порятунку людей з-під завалів

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