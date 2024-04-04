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Катерина Осадча поділилася секретом стрункої фігури після народження дітей

Катерина Осадча поділилася секретом стрункої фігури після народження дітей

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Знаменитість також розповіла, які косметологічні процедури робить.

Українська телеведуча Катерина Осадча розсекретила, як їй вдається тримати себе у формі після народження трьох дітей.

Катерина має чудовий зовнішній вигляд, тому часто отримує запитання про догляд за собою від своїх шанувальників. Так, у своєму фотоблогу знаменитість розповіла про головні правила, яких дотримується, щоб мати струнке та підтягнуте тіло. За словами Осадчої, попри генетику вона стежить за своїм харчуванням і не дозволяє собі переїдати.

"Режим харчування. Але я не завжди така струнка, як хотілося б. Коли я починаю бачити зайве – скорочую кількість їжі. А загалом мені дісталася гарна генетика, яка не давала мені гладшати після пологів", - поділилася Катерина.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Також ведуча зізнається, що звертається до косметологічних процедур. Зокрема, доглядає за шкірою за допомогою ліфтингу та лазерної терапії:

"RF-ліфтинг і лазер на малих потужностях", - додала ведуча.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно відома оперна співачка Олена Гребенюк приголомшила схудненням на 19 кг та розсекретила, як їй це вдалося.

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