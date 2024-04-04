У Запоріжжі пролунали вибухи

У четвер, 4 квітня,у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Сирени лунають від 10:19.

Про це інформують моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив вибухи: "Вибухи у Запоріжжі".

До слова, у низці областей на сході, півдні та в центрі оголосили повітряну тривогу. ПС попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Нагадаємо, вночі 4 квітня Росія вдарила по Україні безпілотниками. Окупанти застосували 20 безпілотників Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

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