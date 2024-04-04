В Запорожье раздались взрывы

В четверг, 4 апреля, в Запорожье раздался взрыв во время воздушной тревоги. Сирены раздаются от 10:19.

Об этом сообщает мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров подтвердил взрывы: "Взрывы в Запорожье".

К слову, в ряде областей на востоке, юге и центре объявили воздушную тревогу. ПС предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Напомним, ночью 4 апреля Россия ударила по Украине беспилотниками. оккупанты применили 20 беспилотников Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БПЛА были уничтожены.

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