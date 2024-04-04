Установки для запуска "Ониксов" в Крыму: Гуменюк прокомментировала

Во временно аннексированном Крыму армия Российской Федерации имеет установки, из которых выпускает противокорабельные ракеты "Оникс" по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Комментируя вопрос о том, что на мысе Тарханкут (Крым) есть установки для запуска "Оникс", она подчеркнула — информация об этом была в разных каналах. При этом Гуменюк подчеркнула, что они официально не подтверждают такую информацию.

"Мы знаем, что у врага на временно оккупированном полуострове есть несколько подобных установок. Они время от времени их разворачивают на разных позициях для нанесения как баллистических ударов, так и оружием сверхзвукового типа ракет "Оникс", которые очень трудно сбивать системами ПВО", — рассказала Гуменюк.

Она заметила, что оккупанты делают это тогда, когда не имеют успехов вдоль линии фронта.

Напомним, ранее в ВСУ сообщали, что россияне увеличили применение баллистики из Крыма. В частности, поэтому часто раздаются воздушные тревоги из-за угрозы баллистики.

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