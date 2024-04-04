Японию всколыхнуло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0, подземные толчки ощутили и в столице страны Токио.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным Японского метеорологического агентства, мощные толчки, которые ощутили префектуры Ивате, Мияги и Фукусима, были зафиксированы вскоре после полуночи четверга.

Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Фукусима на глубине около 40 километров под землей.

В зону поражения стихийного бедствия попала и АЭС "Фукусима-1", однако, по данным Управления ядерного регулирования страны, никаких разрушений или повреждений в результате сегодняшнего землетрясения на электростанции не произошло.

Из-за подземных толчков приостанавливалось движение скоростных поездов на одной из железнодорожных линий Восточной железной дороги Японии.

Напомним, на Тайване произошло самое мощное землетрясение за последние 25 лет, повлекшее масштабные разрушения.

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