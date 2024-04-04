Японію сколихнув потужний землетрус

На північному сході Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,0, підземні поштовхи відчули і в столиці країни Токіо.

Про це повідомляє Kyodo.

За даними Японського метеорологічного агентства, потужні поштовхи, що відчули префектури Івате, Міягі та Фукусіма, були зафіксовані невдовзі після опівночі четверга.

Епіцентр землетрусу перебував біля узбережжя префектури Фукусіма на глибині приблизно 40 кілометрів під землею.

До зони ураження стихійного лиха потрапила і АЕС "Фукусіма-1", проте, за даними Управління ядерного регулювання країни, жодних руйнувань чи пошкоджень внаслідок сьогоднішнього землетрусу на електростанції не сталося.

Через підземні поштовхи призупинявся рух швидкісних потягів на одній із залізничних ліній Східної залізниці Японії.

Нагадаємо, на Тайвані стався найпотужніший землетрус за останні 25 років, який спричинив масштабні руйнування.

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