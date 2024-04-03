Ексучасниця "НЕАНГЕЛІВ" Вікторія Смеюха народила первістка

Колишня учасниця дуету "НЕАНГЕЛИ" Вікторія Смеюха вперше стала мамою.

Про це зі слів свого близького оточення розповіла інтерв'юерка Аліна Доротюк. Так, блогерка зізнається, що ексучасниця "НЕАНГЕЛІВ" наразі проживає в Європі, а саме в Італії, та вже виховує дитину. Також Аліна поділилася, що в особистих листуваннях Вікторія припинила їй відповідати.

"Вона не в Росії. Наскільки мені відомо з близького оточення, що вона в Італії. Ба більше, мені сказали, що це стовідсоткова інформація, що вона народила дитину. Не знаю, чи вийшла заміж. Вона спочатку мені відповідала, а потім взагалі припинила", - розповіла Аліна в програмі "Люкс ФМ".

Вікторія Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Наразі сама співачка жодним чином не коментує ситуацію та майже неактивна у соцмережах.

Втім, в українському шоубізі вже давно підтверджують факт про поповнення у родині Вікторії Смеюхи. Зокрема, відомий український ведучий Слава Дьомін також нещодавно розповідав подробиці особистого життя артистки й зізнавався, що зірка вже давно стала мамою.

Нагадаємо, нещодавно 22-річний український співак Parfeniuk вперше став татом і розсекретив ім'я первістка.

Читайте також: