Відомий український співак вперше став батьком

Parfeniuk розповів про те, що в нього народилася донька.
Український співак Ілля Перфенюк, він же Parfeniuk, відомий за хітами "Провела екскурсію", "Відриваючись" сьогодні, 31 березня, вперше став батьком.
Про народження первістка виконавець повідомив у сторіз своєї сторінки в Instagram. Він розмістив коротке повідомлення з текстом: “Я тепер батя”.
Своєю чергою, обраниця Перфенюка, блогерка Сімбочка, теж прокоментувала поповнення у родині. У сторіз свого фотоблогу вона запостила зворушливе фото, де постала з чималим животиком і написала: "Я народила".
Згодом новоспечена мама показала коротке відео з лікарняної палати, де зображена разом з коханим та їхньою крихітною донькою.
Як розповіли молоді батьки, вони дали дівчинці ім’я Софія. Також Сімбочка зізналася, що Парфенюк був з нею поруч у найважливіший момент.
Нагадаємо, що у липні 2023 року Parfeniuk освідчився своїй коханій, блогерці Сімбочці. Як пояснив 21-річний Парфенюк, він вирішив одружитися, бо хоче сімейного затишку, хоче, аби його вдома з усмішкою зустрічала кохана дружина. Також артист поділився, що планує організувати пишне весілля і, скоріш за все, це буде в теплу пору року. Також тоді Парфенюк повідомив, що вже готовий стати батьком.
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