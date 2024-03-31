Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Відомий український співак вперше став батьком

Відомий український співак вперше став батьком

Відомий український співак вперше став батьком

Parfeniuk став батьком / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Parfeniuk розповів про те, що в нього народилася донька.

Український співак Ілля Перфенюк, він же Parfeniuk, відомий за хітами "Провела екскурсію", "Відриваючись" сьогодні, 31 березня, вперше став батьком.

Про народження первістка виконавець повідомив у сторіз своєї сторінки в Instagram. Він розмістив коротке повідомлення з текстом: “Я тепер батя”.

Parfeniuk став батьком / © instagram.com/parfeniuk_13
Parfeniuk став батьком / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Своєю чергою, обраниця Перфенюка, блогерка Сімбочка, теж прокоментувала поповнення у родині. У сторіз свого фотоблогу вона запостила зворушливе фото, де постала з чималим животиком і написала: "Я народила".

Сімбочка та Parfeniuk стали батьками / © instagram.com/simbochkka
Сімбочка та Parfeniuk стали батьками / Фото: instagram.com/simbochkka

Згодом новоспечена мама показала коротке відео з лікарняної палати, де зображена разом з коханим та їхньою крихітною донькою.

Parfeniuk та Сімбочка стали батьками / © instagram.com/simbochkka
Parfeniuk та Сімбочка стали батьками / Фото: instagram.com/simbochkka

Як розповіли молоді батьки, вони дали дівчинці ім’я Софія. Також Сімбочка зізналася, що Парфенюк був з нею поруч у найважливіший момент.

Нагадаємо, що у липні 2023 року Parfeniuk освідчився своїй коханій, блогерці Сімбочці. Як пояснив 21-річний Парфенюк, він вирішив одружитися, бо хоче сімейного затишку, хоче, аби його вдома з усмішкою зустрічала кохана дружина. Також артист поділився, що планує організувати пишне весілля і, скоріш за все, це буде в теплу пору року. Також тоді Парфенюк повідомив, що вже готовий стати батьком.

Читайте також:

Наступна публікація