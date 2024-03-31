Известный украинский певец впервые стал отцом

Parfeniuk рассказал о том, что у него родилась дочь.

Украинский певец Илья Перфенюк, он же Parfeniuk, известный по хитам "Провела екскурсію", "Відриваючись" сегодня, 31 марта, впервые стал отцом.

О рождении первенца исполнитель сообщил в сторис своей страницы в Instagram. Он разместил короткое сообщение с текстом: "Я теперь батя".

Parfeniuk стал отцом / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

В свою очередь, избранница Перфенюка, блогерша Симбочка, тоже прокомментировала пополнение в семье. В сторис своего фотоблога она запостила трогательное фото, где предстала с немалым животиком и написала: "Я родила".

Симбочка и Parfeniuk стали родителями / Фото: instagram.com/simbochkka

Со временем новоиспеченная мама показала короткое видео из больничной палаты, где изображена вместе с любимым и их крошечной дочерью.

Parfeniuk и Симбочка стали родителями / Фото: instagram.com/simbochkka

Как рассказали молодые родители, они дали девочке имя София. Также Симбочка призналась, что Парфенюк был рядом с ней в самый важный момент.

Напомним, что в июле 2023 года Parfeniuk сделал предложение своей возлюбленной, блогерше Симбочке. Как объяснил 21-летний Парфенюк, он решил жениться, потому что хочет семейного уюта, хочет, чтобы его дома с улыбкой встречала любимая жена. Также артист поделился, что планирует организовать пышную свадьбу и, скорее всего, это будет в теплое время года. Также тогда Парфенюк сообщил, что уже готов стать отцом.

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