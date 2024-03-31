Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Известный украинский певец впервые стал отцом

Известный украинский певец впервые стал отцом

Известный украинский певец впервые стал отцом

Parfeniuk стал отцом / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

Parfeniuk рассказал о том, что у него родилась дочь.

Украинский певец Илья Перфенюк, он же Parfeniuk, известный по хитам "Провела екскурсію", "Відриваючись" сегодня, 31 марта, впервые стал отцом.

О рождении первенца исполнитель сообщил в сторис своей страницы в Instagram. Он разместил короткое сообщение с текстом: "Я теперь батя".

Parfeniuk стал отцом / © instagram.com/parfeniuk_13
Parfeniuk стал отцом / Фото: instagram.com/parfeniuk_13

В свою очередь, избранница Перфенюка, блогерша Симбочка, тоже прокомментировала пополнение в семье. В сторис своего фотоблога она запостила трогательное фото, где предстала с немалым животиком и написала: "Я родила".

Симбочка и Parfeniuk стали родителями / © instagram.com/simbochkka
Симбочка и Parfeniuk стали родителями / Фото: instagram.com/simbochkka

Со временем новоиспеченная мама показала короткое видео из больничной палаты, где изображена вместе с любимым и их крошечной дочерью.

Parfeniuk и Симбочка стали родителями / © instagram.com/simbochkka
Parfeniuk и Симбочка стали родителями / Фото: instagram.com/simbochkka

Как рассказали молодые родители, они дали девочке имя София. Также Симбочка призналась, что Парфенюк был рядом с ней в самый важный момент.

Напомним, что в июле 2023 года Parfeniuk сделал предложение своей возлюбленной, блогерше Симбочке. Как объяснил 21-летний Парфенюк, он решил жениться, потому что хочет семейного уюта, хочет, чтобы его дома с улыбкой встречала любимая жена. Также артист поделился, что планирует организовать пышную свадьбу и, скорее всего, это будет в теплое время года. Также тогда Парфенюк сообщил, что уже готов стать отцом.

Читайте также:

Следующая публикация