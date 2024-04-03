Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Виктория Смеюха родила первенца

Бывшая участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Виктория Смеюха впервые стала мамой.

Об этом со слов своего близкого окружения рассказала интервьюер Алина Доротюк. Так, блогерша признается, что экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" сейчас проживает в Европе, а именно в Италии, и уже воспитывает ребенка. Также Алина поделилась, что в личных переписках Виктория перестала ей отвечать.

"Она не в России. Насколько мне известно из близкого окружения, что она в Италии. Более того, мне сказали, что это стопроцентная информация, что она родила ребенка. Не знаю, вышла ли замуж. Она сначала мне отвечала, а потом вообще перестала", – рассказала Алина в программе "Люкс ФМ".

Виктория Смеюха / Фото: instagram.com/vikanablack

Сейчас сама певица никак не комментирует ситуацию и почти неактивна в соцсетях.

Впрочем, в украинском шоубизе уже давно подтверждают факт пополнения в семье Виктории Смеюхи. В частности известный украинский ведущий Слава Демин также недавно рассказывал подробности личной жизни артистки и признавался, что звезда уже давно стала мамой.

Напомним, недавно 22-летний украинский певец Parfeniuk впервые стал папой и рассекретил имя первенца.

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