Атака дронов по Татарстану: разведка прокомментировала удары

При ударах дронов по объектам в Елабуге и Нижнекамске в российском Татарстане не использовалось оружие иностранного производства. Впрочем, украинская разведка не подтверждает, но и не опровергает причастность ГУР или СБУ к этим событиям.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. В то же время, он не смог подтвердить или опровергнуть в Татарстане.

"Мы официально не будем ни подтверждать, ни опровергать. Но видим, что грохот и "хлопок" на территории государства-агрессорки продолжаются. И продолжаются именно на военных объектах, непосредственно задействованных в геноцидной войне России против Украины. Можем констатировать, что в этих событиях оружие и средства иностранного производства наших партнеров не используются. Это факт", — подчеркнул представитель разведки.

Не уточнил Юсов и то, каким оружием были нанесены удары. Он подчеркнул, что украинская отрасль беспилотных летательных аппаратов "развивается очень динамично". Впрочем, рассказать детали отказался, потому что "пока дополнительная информация на эту тему нежелательна из соображений безопасности".

"Конечно, все современные технологии применяются для того, чтобы совершенствовать украинские средства поражения – и что касается расстояния, и что касается автономности и точности. Да, над этим всем работа ведется. Когда будет возможность, мы все это сможем подробнее увидеть и проговорить. Когда появилась возможность показать Мagura V5 (украинская надводная беспилотная лодка — Ред), то мир увидел достаточно подробно и вблизи", — подчеркнул Юсов.

По его словам, на одном из предприятий, которое было атаковано БпЛА, было производство "по сборке "шахедов" и "гераней", а одно здание рядом с предприятием было поражено российским ПВО.

Напомним, 2 апреля была совершена БпЛА-атака на Татарстан. Дроны ударили по производству "Шахедов" (в Елабуге) и НПЗ "ТАНЕКО" (в Нижнекамске).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Хлопок" в Татарстане! СБУ и ГУР атаковали завод по производству "Шахедов"!

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