Торговали тяжелыми психотропами: на Прикарпатье разоблачили наркосиндикат – подробности

СБУ и Нацполиция нейтрализовали организованную преступную группировку, которая производила оптовые партии тяжелых психотропов на Прикарпатье. Ежемесячно фигуранты могли производить до 20 кг "товара" для его последующего сбыта через разветвленную сеть наркодилеров. Задержан организатор и трое основных участников наркосиндиката.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники обустроили на территории региона несколько лабораторий для синтеза особо опасного психотропного вещества – амфетамина.

Для охраны периметра подпольных цехов фигуранты запускали квадрокоптеры с системой видеонаблюдения.

Также "под заказ" участники группировки продавали каннабис и наркотический препарат "Субутекс". Подпольный бизнес позволял организаторам получать регулярную "прибыль" более 10 млн грн в месяц.

Для "отмывания" средств наркодельцы покупали авто премиум-класса, как BMW M8, Porsche Boxster и Alfa Romeo общей стоимостью более $200 тысяч.

В дальнейшем злоумышленники планировали расширять наркобизнес и преступное влияние на территории западной Украины.

По данным следствия, лидерами группировки были двое рецидивистов, ранее уже отбывавших наказание за наркоторговлю.

Во время обысков у задержанных обнаружено: ⁠5 кг амфетамина и каннабиса; ⁠⁠оборудование для производства и фасовки запрещенных веществ; банковские карты, через которые производились расчеты; ⁠⁠наличку на общую сумму 300 тыс. грн; ⁠⁠5 автомобилей премиум-класса.

По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Пока они под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ назвала фамилию одного из виновных в ракетном ударе РФ по многоэтажке в Умани.

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