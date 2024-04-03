Атака дронів по Татарстану: розвідка прокоментувала удари

Під час ударів дронів по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську в російському Татарстані не використовувалася зброя іноземного виробництва. Втім, українська розвідка наразі не підтверджує, але й не спростовує причетність ГУР чи СБУ до цих подій.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Водночас він не зміг підтвердити чи спростувати в Татарстані.

"Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та "бавовна" на території держави-агресорки тривають. І тривають саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні Росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", - наголосив представник розвідки.

Не уточнив Юсов і те, якою зброєю було завдано ударів. Він наголосив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів "розвивається дуже динамічно". Втім, розповісти деталі відмовився, бо "поки що додаткова інформація на цю тему небажана з міркувань безпеки".

"Звичайно, всі сучасні технології застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження - і що стосується відстані, і що стосується автономності і точності. Так, над цим всім робота ведеться. Коли буде можливість, ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити. Коли з’явилась можливість показати Мagura V5 (український надводний безпілотний човен - Ред), то світ побачив достатньо детально і зблизька", - наголосив Юсов.

За його словами, на одному з підприємств, яке було атаковане БпЛА, було виробництво "зі складання "шахедів" та "гераней", а одна будівля поруч із підприємством була уражена російською ППО.

Нагадаємо, 2 квітня була здійснена БпЛА-атака на Татарстан. Дрони вдарили по виробництві "Шахедів" (у Єлабузі) та НПЗ "ТАНЕКО" (в Нижньокамську).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Бавовна" у Татарстані! СБУ та ГУР атакували завод з виробництва "Шахедів"!

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